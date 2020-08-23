أبو بكر: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال.
ويواصل الأسرى الأربعة ماهر الاخرس، ومحمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروفهم الاعتقالية.
وأشار أبو بكر إلى محاولات من الصليب الأحمر، والهيئة لإدخال طبيب لهم، وزيارتهم من قبل محاميهم، للوقوف على ظروفهم وأوضاعهم الصحية.
وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال والأسيرات، بين أبو بكر أن الهيئة طلبت تركيب هواتف لهم؛ ليتمكنوا من التواصل مع أهاليهم، وتم تركيب عدد منها في أقسام الأشبال فقط، موضحاً في السياق أن الصليب الأحمر وإدارة السجون، أوقفت الزيارات حالياً في كافة السجون، بسبب الحالة الوبائية.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال.
ويواصل الأسرى الأربعة ماهر الاخرس، ومحمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروفهم الاعتقالية.
وأشار أبو بكر إلى محاولات من الصليب الأحمر، والهيئة لإدخال طبيب لهم، وزيارتهم من قبل محاميهم، للوقوف على ظروفهم وأوضاعهم الصحية.
وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال والأسيرات، بين أبو بكر أن الهيئة طلبت تركيب هواتف لهم؛ ليتمكنوا من التواصل مع أهاليهم، وتم تركيب عدد منها في أقسام الأشبال فقط، موضحاً في السياق أن الصليب الأحمر وإدارة السجون، أوقفت الزيارات حالياً في كافة السجون، بسبب الحالة الوبائية.
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