القدس: أكثر 6280 أمر هدم قضائي أو إداري لمبانٍ ومنازل المواطنين

كشف عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب

أن أكثر 6280 أمر هدم قضائي أو إداري لمبانٍ ومنازل المواطنين في القدس

المحتلة، ما يعادل أكثر من 40% من المواطنين المهددين بالترحيل والتهجير.



وأوضح أبو دياب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن بلدية

الاحتلال، تنفذ سياسة تهجير وترحيل للمواطنين في سلوان وفي أحياء كاملة

بالقدس المحتلة، بادعاء البناء دون ترخيص بهدف تفريغ المنطقة من سكانها

الأصليين، وإحلال 25 ألف مستوطن بالمنطقة حتى عام 2030.



وأضاف أبو دياب، أن بلدية الاحتلال تمارس الضغط الاقتصادي على المواطنين،

وتجبرهم على دفع الغرامات المالية بزعم أن منازلهم بنيت دون ترخيص، مشيراً

في السياق إلى أن المواطنين في سلوان لوحدها، أجبروا على دفع غرامات بقيمة

13 مليون و750 ألف شيكل عام 2019 الأمر الذي يتطلب فضح هذه الممارسات.



وأشار إلى أن بلدية الاحتلال

في القدس، لم تعطِ أية تراخيص للبناء منذ عشرات السنين، رغم تقدم المقدسيين

بطلبات للترخيص، في حين سمحت للمستوطنين بإقامة 2817 وحدة استيطانية في

سلوان.