الخواجا: تحضيرات تُجرى لتنظيم فعالية كبيرة في منطقة جبارة ضد الاستيطان

قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان،

صلاح الخواجا: إن تحضيرات تجري لتنظيم فعالية كبيرة في منطقة جبارة بطولكرم؛

للتأكيد على خطورة المخطط الاستيطاني، الذي يتهدد المنطقة، ويمتد لشرق بلدة

بيتا والمستوطنات في جنوب نابلس، كما سيقطع أي تواصل بين قلقيلية وطولكرم،

الأمر الذي سيؤدي لتمزيق وحدة المدن الفلسطينية.

وقال الخواجا: إن المشاركة في هذه

الفعالية مسؤولية وطنية جماعية؛ لأن ما يخطط له الاحتلال في منطقة جبارة

وشوفة، هو استمرار مصادرة آلاف الدونمات لبناء مناطق صناعية استيطانية،

مؤكداً في السياق على أهمية الانسجام في المواقف الرسمية للقيادة مع الموقف

الشعبي الرافض للاستيطان وعمليات الضم والتهويد للأراضي الفلسطينية.

وأوضح الخواجا، أنه يجري التنسيق الآن مع كل الفعاليات الوطنية، بجهد من هيئة

مقاومة الجدار والاستيطان لفعالية شعبية في منطقة جبارة؛ لمنع آليات

الاحتلال والمستوطنين من التحرك والتقدم في المنطقة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فعاليات شعبية على المستوى الأفقي، حيث

سيكون لقاءات في جنوب الخليل، لاسيما في يطا ولقاءات في شمال طوباس، كما ستجري

نقاشات أخرى في شمال الضفة؛ لاستنهاض الطاقات الشعبية في محاولة لتوسيع

عملية التفاعل الشعبي.