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شؤون فلسطينية

المجلس الثوري ينعقد غدًا لبحث الوضع السياسي

المجلس الثوري ينعقد غدًا لبحث الوضع السياسي
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) غداً الاثنين، جلسة تشاورية بمن حضر؛ لبحث الوضع السياسي، وآخر المستجدات في الساحة الفلسطينية.

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، بحث الخرق الإماراتي لقرارات الإجماع العربي، والوضع السياسي العام، واحتياجات العمل والحراك على مستوى العالم؛ لتعزيز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني؛ لحشد الدعم للموقف الفلسطيني.

وأشار الفتياني، إلى أنه سيكون هنالك توصيات في ختام الجلسة، ترفع للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية لحركة (فتح) والجهات ذات العلاقة من أجل الحفاظ على قاعدة الإجماع الدولي، التي تأسست لدعم الشعب الفلسطيني.

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