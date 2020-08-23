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شؤون فلسطينية

الجعبري: الحالة الوبائية بالخليل متجهة نحو التزايد مع عودة الأفراح والحفلات

الجعبري: الحالة الوبائية بالخليل متجهة نحو التزايد مع عودة الأفراح والحفلات
رام الله - دنيا الوطن
قال رفيق الجعبري، مساعد محافظ الخليل: إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل، متجهة نحو التزايد في أعداد المصابين، معتبراً ذلك أمراً مقلقاً، خاصة مع عودة الأفراح والحفلات، دون أي التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأشار الجعبري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، إلى أن الكثير من حالات الوفاة، جراء الفيروس، كانت بسبب تأخر المصابين بالتوجه لمتابعة أوضاعهم، داعياً كل من يشعر بأية أعراض، المبادرة بالتوجه للمشفى، حتى لا يتفاقم وضعه الصحي.

وأكد الجعبري أن مرحلة التعايش مع الفيروس من المفترض أن تترافق مع التزام كامل من المواطنين والمؤسسات، بشروط السلامة العامة، مشيراً في السياق إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة المعالم، تتضمن محدِدات كثيرة للتعايش والعمل على توعية الجمهور بشكل أكبر.

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