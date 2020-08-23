أمريكا تواجه إعصارين معاً في ظاهرة نادرة

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رام الله - دنيا الوطن

تتجه عاصفتان مداريتان، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، ويتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين.



وقالت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية: إن العاصفتين ستضربان المنطقة في الوقت ذاته، وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.



وأكد فيل كلوتزباخ، عالم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، أن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد، وهو مشابه لحدث وقع عام 1933، عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وتحول إعصار آخر إلى عاصفة، بعد عبوره فلوريدا.



وأوضح كلوتزباخ، أن العاصفة المدارية "لورا" والمنخفض المداري "فورتيين" الذي يتشكل قرب هندوراس، قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين، في منطقة تمتد بين ولايتي تكساس وفلوريدا.



وأشار خبراء أرصاد إلى أن من الصعب توقع تأثير وجود، الإعصارين معاً في خليج المكسيك، ولكن يمكن أن تحدث ظاهرة مناخية تسمى "تأثير فوجيهارا"، إذا اقتربا من بعضهما البعض في مسافة حوالي 1500 كيلومتر، وهو ما يؤدي إلى أن يدور الإعصاران مع بعضهما البعض حول نقطة مركزية مشتركة.