إصابة شاب واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، فيما اعتقلت آخرين من المخيم، كما وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



ففي رام الله؛ اقتحمت قوة كبيرة من آليات الاحتلال، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، واعتقلت ستة شبان، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال.



وقال شهود: إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلا من: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة النبي صالح غربي رام الله، وأغلقت مداخل البلدة.



وفي الخليل؛ اقتحمت دوريات الاحتلال، مدينة الخليل من مدخلها الشمالي، وتمركزت في عدة حارات فيها، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.



ودهمت قوات الاحتلال، منطقة رأس الجورة شمال المدينة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: يوسف الجعبري، وسليمان علي الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة الظاهرية جنوبا، ومدخل مخيم الفوار، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.



ووفق تقرير دوري، يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.