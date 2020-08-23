"آب" يقفز بأرقام (كورونا) في الأردن ويُسجل أعلى حصيلة شهرية

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وبالعودة للإحصائيات، نجد أن شهر حزيران/ يونيو الماضي، سجل 393 إصابة، وهي الأعلى حتى الآن، إذا ما انتظرنا انتهاء الأيام الثمانية من شهر آب/ أغسطس، حيث من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم إذا استمرت وتيرة الحالات في ارتفاع.



وسجل شهر تموز/ يوليو 61 إصابة هي الأقل من بين الأشهر الخمسة، مقابل 286 حالة في شهر أيار/ مايو، و179 في نيسان/ أبريل.



وفي شهر آذار/ مارس الماضي، حيث موعد بدء تفشي الوباء في الأردن، تم تسجيل 274 إصابة.



وبلغ إجمالي الإصابات بـ (كورونا) منذ بدء التفشي 1576 إصابة، توفي منها 11 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1268 شخصاً.



وكان لافتاً في شهر آب/ أغسطس أيضاً، تسجيل 200 إصابة محلية بفيروس (كورونا) خلال الأيام الـ 8 الماضية، منذ 14 الشهر الجاري، كانت على النحو التالي: "اليوم السبت 29 إصابة، أمس الجمعة 25، الخميس 14، الأربعاء 43، الثلاثاء 30، الاثنين 16، الأحد 31، السبت 9، الجمعة 3".



وفي حال ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن خلال الأيام الثمانية المقبلة، فإنّ شهر 8، سيسجل أعلى حصيلة شهرية، قد تدخل ضمن قائمة الـ 400 إصابة أو أكثر من ذلك لأول مرة.

رام الله - دنيا الوطنبات في حكم المؤكد، نظراً لخارطة الوضع الوبائي في الأردن، أن يتصدر شهر آب/ أغسطس الجاري، إحصائية الإصابات الشهرية بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الوباء في الأول من آذار/ مارس الماضي.وبحسب قراءة لإحصائيات الوباء في المملكة، نجد أنّه منذ الأول من آب/ أغسطس، ولغاية اليوم السبت، تم تسجيل 383 إصابة محلية، وغير محلية- جلها في النصف الثاني من الشهر، على الرغم من تبقي 8 أيام على انتهائه، وفق جريدة (الغد)