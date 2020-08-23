شقيقة ترامب تصفه في تسجيل سري بأنه "قاس" و"كذاب"

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت شقيقة دونالد ترامب، في تصريحات سجلت سراً ونقلتها صحيفة (واشنطن بوست) السبت، الرئيس الأمريكي بأنه "قاس" و"كذاب" وغير جدير بالثقة.



وهاجمت ماريان ترامب، خصوصاً سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.



وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية: إن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته الانتخابية"، مضيفة: "ليس لديه أي مبدأ"، وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".



وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب، التي نشرت أخيراً كتابا يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.



وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء؛ ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب، الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول، ودان البيت الأبيض الكتاب.



وقالت ماريان ترامب لابنة شقيقها في التسجيل: "كل هذا خداع، إنه خداع وقسوة، دونالد قاس".



وتؤكد شقيقة ترامب أيضاً أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضاً في كتاب ماري ترامب.



وقالت ماريان ترامب في التسجيل: إن شقيقها التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصاً آخر أدى الامتحانات عنه، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص، ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.