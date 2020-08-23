البرازيل: نحو 50000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية







وبذلك تسجل البرازيل ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في آذار/مارس الماضي.كما قالت وزارة الصحة في البلاد، إنها سجلت 892 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114250 حالة.