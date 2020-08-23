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دولي

البرازيل: نحو 50000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل: نحو 50000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك تسجل البرازيل ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في آذار/مارس الماضي.

كما قالت وزارة الصحة في البلاد، إنها سجلت 892 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114250 حالة.


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