"المرور" بغزة: خمس إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، تسجيل سبعة حوادث سير، لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ونتج عن الحوادث، خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



ووفق المرور، فإن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.











رام الله - دنيا الوطن