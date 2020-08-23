عاجل

  • يديعوت:إذا استمرت حماس بإطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل لن تسمح للعمادي بإحضار المنحة القطرية

شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: خمس إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، تسجيل سبعة حوادث سير، لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونتج عن الحوادث، خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

ووفق المرور، فإن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.




أخبار ذات صلة

إسرائيل: إلغاء جلسة الحكومة مجدداً بسبب استمرار الخلافات وموعد حل (كنيست) يقترب

إسرائيل: إلغاء جلسة الحكومة مجدداً بسبب استمرار الخلافات وموعد حل (كنيست) يقترب

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

وزير التنمية يكشف تفاصيل جديدة بشأن صرف منحة البنك الدولي للأسر والعمال

وزير التنمية يكشف تفاصيل جديدة بشأن صرف منحة البنك الدولي للأسر والعمال

اجتماعٌ اليوم لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي بالضفة والتأجيل مطروح للنقاش

اجتماعٌ اليوم لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي بالضفة والتأجيل مطروح للنقاش

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار