عاجل

  • يديعوت:إذا استمرت حماس بإطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل لن تسمح للعمادي بإحضار المنحة القطرية

شؤون فلسطينية

إسرائيل: إلغاء جلسة الحكومة مجدداً بسبب استمرار الخلافات وموعد حل (كنيست) يقترب

إسرائيل: إلغاء جلسة الحكومة مجدداً بسبب استمرار الخلافات وموعد حل (كنيست) يقترب
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء جلستها الأسبوعية مرة أخرى، في أعقاب استمرار الخلافات بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه إذا لم تتم تسوية الأزمة بينهما بشأن "ميزانية الدولة" حتى منتصف ليلة غد الاثنين، فستنحل (كنيست) أوتوماتيكياً.

وأفادت صحيفة (معاريف) ان حزب (ميرتس) سيدعو (أزرق أبيض) إلى التصويت غداً إلى جانب اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ودعم 61 نائباً؛ لتولي رئيس المعارضة، يائير لابيد رئاسة الوزراء، الأمر الذي يسمح بتشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات.

وقال مسؤول كبير في (ليكود): إن الحكومة لا تؤدي مهامها، وإن حزبه ليس بوضع سيئ لإجراء انتخابات.

وبدوره انتقد الوزير عن (أزرق أبيض)، غابي اشكنازي، نتنياهو بسبب إخفائه الاتصالات مع الإمارات عن وزيري الخارجية والجيش، قائلاً: إنه تصرف بعدم المسؤولية.

وتعقيباً جاء من (ليكود)، أن اشكنازي يحاول استبدال بيني غانتس، وأنه قد تورط في قضيتي تسريب معلومات أمنية والعمل ضد المستوى السياسي حين أشغل منصب رئيس الأركان.

على الرغم من تبادل الاتهامات بين (ليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، ترجح جهات في الحزبين، أنه ستجرى مفاوضات مساء اليوم الأحد، في مسعى لمنع حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات العامة.

وقال مسؤول في (ليكود) لمراسلة القناة 11) المتلفزة: "إن الحزب وافق على إبداء المرونة حيال مسألة الميزانية والتوصل إلى حل وسط، فيما يخص أنظمة الحكومة، غير أن (أزرق أبيض)، لم يرد بعد على هذا الموقف المستجد. 

ومن جهته، أشار مصدر في (أزرق أبيض)، إلى أنهم لم يتلقوا أي اقتراح للتسوية.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: خمس إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

وزير التنمية يكشف تفاصيل جديدة بشأن صرف منحة البنك الدولي للأسر والعمال

وزير التنمية يكشف تفاصيل جديدة بشأن صرف منحة البنك الدولي للأسر والعمال

اجتماعٌ اليوم لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي بالضفة والتأجيل مطروح للنقاش

اجتماعٌ اليوم لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي بالضفة والتأجيل مطروح للنقاش

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار