إسرائيل: إلغاء جلسة الحكومة مجدداً بسبب استمرار الخلافات وموعد حل (كنيست) يقترب



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه إذا لم تتم تسوية الأزمة بينهما بشأن "ميزانية الدولة" حتى منتصف ليلة غد الاثنين، فستنحل (كنيست) أوتوماتيكياً.



وأفادت صحيفة (معاريف) ان حزب (ميرتس) سيدعو (أزرق أبيض) إلى التصويت غداً إلى جانب اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ودعم 61 نائباً؛ لتولي رئيس المعارضة، يائير لابيد رئاسة الوزراء، الأمر الذي يسمح بتشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات.



وقال مسؤول كبير في (ليكود): إن الحكومة لا تؤدي مهامها، وإن حزبه ليس بوضع سيئ لإجراء انتخابات.



وبدوره انتقد الوزير عن (أزرق أبيض)، غابي اشكنازي، نتنياهو بسبب إخفائه الاتصالات مع الإمارات عن وزيري الخارجية والجيش، قائلاً: إنه تصرف بعدم المسؤولية.



وتعقيباً جاء من (ليكود)، أن اشكنازي يحاول استبدال بيني غانتس، وأنه قد تورط في قضيتي تسريب معلومات أمنية والعمل ضد المستوى السياسي حين أشغل منصب رئيس الأركان.



على الرغم من تبادل الاتهامات بين (ليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، ترجح جهات في الحزبين، أنه ستجرى مفاوضات مساء اليوم الأحد، في مسعى لمنع حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات العامة.



وقال مسؤول في (ليكود) لمراسلة القناة 11) المتلفزة: "إن الحزب وافق على إبداء المرونة حيال مسألة الميزانية والتوصل إلى حل وسط، فيما يخص أنظمة الحكومة، غير أن (أزرق أبيض)، لم يرد بعد على هذا الموقف المستجد.



ومن جهته، أشار مصدر في (أزرق أبيض)، إلى أنهم لم يتلقوا أي اقتراح للتسوية.



رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء جلستها الأسبوعية مرة أخرى، في أعقاب استمرار الخلافات بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).