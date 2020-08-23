الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

أعلن معارضون سياسيون بالإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، وذلك في أعقاب إعلان بلادهم عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.





جاء ذلك، وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذيل بتوقيع 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.





وأطلق البيان تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، والتي تعد "مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات".





وأوضح، أن "مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عما يسمى "اتفاقية السلام" بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".





وأكد أن "هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكراً لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض فلسطين"، وفق موقع (عرب 48).





واعتبر البيان، أن "هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله"؛ وقال المؤسسون: "نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون".





وأضافوا: "سنبقى نحملها أمانة في أعناقنا لتبقى حية في نفوس أهلنا في الإمارات، ووفاء لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولى، ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم، وحتى نجعلها غراساً للأجيال القادمة".





وأكد البيان أن الرابطة تهدف إلى "التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة، وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وتوعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في جميع مطالبه العادلة".





واختتم البيان بالقول: "نسأل الله أن يوفقنا لأداء دورنا في إيصال صوت الشارع الإماراتي الحر إلى كل العالم، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل".





بدوره، قال المعارض الإماراتي أحمد الشيبة، أحد مؤسسي الرابطة، في تصريحات متلفزة، إن إبرام هذه الاتفاقية يمثل ابتعاداً عن المبادئ والقواعد التي تأسست عليها بلاده، وهي الدفاع عن قضية فلسطين، وحقوق شعبها ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن