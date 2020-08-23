سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الإصابة الأولى في قرية "ياسوف" والثانية في بلدة "دير بلوط".
وتابع كميل: أن إصابة "دير بلوط" لشخص خالط عدداً كبيراً، وبناءً عليه يتم إغلاق البلدة لمدة 48 ساعة؛ ليتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة.
التعليقات