سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق بلدة دير بلوط





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الإصابة الأولى في قرية "ياسوف" والثانية في بلدة "دير بلوط".





وتابع كميل: أن إصابة "دير بلوط" لشخص خالط عدداً كبيراً، وبناءً عليه يتم إغلاق البلدة لمدة 48 ساعة؛ ليتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.