وزير التنمية يكشف تفاصيل جديدة بشأن صرف منحة البنك الدولي للأسر والعمال





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن النقاش مع البنك الدولي، استغرق فترة طويلة خاصة، فيما يتعلق بتخصيص المبلغ، خاصة وأن البنك الدولي قدم مبلغ ستة مليارات دولار للعالم خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف مجدلاني: تم توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي مع البنك الدولي، ولن يكون هناك تسجيل جديد وسيكون هناك اعتماد للقوائم السابقة التي سجلت لدى وزارتي العمل والتنمية.





وتابع: وزارة العمل ستقوم بصرف مبلغ تسعة ملايين دولار، للعمال الذين كانوا مسجلين سابقاً، ولم يحصلوا على منحة "وقفة عز".



وقال وزير التنمية الاجتماعية: إنه لدينا في الوزارة عدد وافٍ من العائلات، التي ستحصل على خمسة ملايين من هذه المنحة، كما أن هناك خمسة ملايين أخرى ستكون في إطار صندوق التشغيل الفلسطيني، وبالتالي كل المبلغ وزع بشكل يغطي 68 ألف أسرة من الفقراء الجدد.



وأضاف: اليوم أو غداً نكون قد راجعنا كل القوائم التي لدينا بعدما قمنا بالفحص والتدقيق مع وزارتي المالية والداخلية، والبلديات ووزارة الحكم المحلي، لنتأكد من الأسماء، وهناك معايير لإعطاء الأولوية.



وشدد مجدلاني على أن كل أسرة ستحصل على 700 شيكل، والعمال سيحصلون على هذا المبلغ أيضاً.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني إن الوزارة كانت قد تقدمت للبنك الدولي من تقديم منحة لدعم الحماية الاجتماعية، في شهر آيار/مايو الماضي.