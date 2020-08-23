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غير قريب.. توقع بريطاني متشائم حول موعد لقاح (كورونا)

غير قريب.. توقع بريطاني متشائم حول موعد لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال خبير الأوبئة وكبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي: إنه من غير المرجح، أن يكون هناك لقاح "فعال وآمن" لفيروس (كورونا) قبل حلول شتاء عام 2021.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ويتي قوله: إن هذا الشتاء سيشهد "مشكلات حقيقية" بشأن (كوفيد- 19)، المرض الناجم عن انتشار فيروس (كورونا)، مؤكداً أنه يجب على بريطانيا افتراض عدم توفر لقاح هذا العام.

وأوضح خبير الأوبئة، أن هناك "فرصة معقولة" لإمكانية توفر لقاح لفيروس (كورونا)، الذي تسبب بوفاة أكثر من 808 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 23 مليوناً آخرين، في فصل الشتاء من العام المقبل.

وقال: "سأكون سعيداً إذا توفر لقاح في وقت أبكر وليس أبعد من ذلك، لكنني سأفاجأ تماماً بكل تأكيد، إن كان لدينا لقاح عالي الفعالية، وجاهز للاستخدام على نطاق واسع قبل نهاية فصل الشتاء" الحالي.

وأضاف: "قد يعتبر كثيرون كلامي هذا تشاؤمياً، لكن عليّ القول: إن محاولة الحصول على لقاح بسرعة غير عادية أمر غير وارد، إذ علينا التحقق من نجاحه، والتأكد من أنه آمن. هذه الأشياء تستغرق وقتاً".

ورجح أن يكون أمام العالم عام كامل من الانتظار من الآن، وليس 6 أشهر، كما كان يعتقد البعض في بداية تفشي فيروس (كورونا)، قائلاً إنه "سيكون من الحماقة وضع خطط على أساس توفر لقاح في الشتاء المقبل".

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