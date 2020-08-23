اجتماعٌ اليوم لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي بالضفة والتأجيل مطروح للنقاش





وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المقترح ناقش الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بالتعلم عن بعد، أو الدوام داخل المدارس.





وتابع: أنه كان هناك عدة ملاحظات، خاصة وأن هناك تجربة بدأت في الخامس من الشهر الجاري، فيما يتعلق بعودة طلبة الثانوية العامة للمدارس، ونحن نخضع التجربة للتقييم.





وأضاف وزير التنمية الاجتماعية: اجتماع اليوم مخصص لبحث العودة للمدارس في ضوء التطورات الجارية، والوضع الصحي والمؤشرات الصحية فيما يتعلق بعدد الإصابات في المجتمع الفلسطيني والوفيات.





وشدد على أن اللجنة، ستناقش تقييم الوضع من خلال وزارة التربية والتعليم، وستتخذ قراراً قبل اجتماع الحكومة غداً، والحكومة هي المعنية باتخاذ القرار الملائم.





وتابع: سيتم اليوم متابعة وتنفيذ الاستعدادات لإطلاق الفضائية التعليمية، وتوزيع البرامج على أكثر من فضائية، وفي ضوء التقييم سيتم اتحاذ قرار.





وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل العام الدراسي، قال مجدلاني: إن الأمر مطروح للنقاش اليوم، وكل الخيارات مطروحة للنقاش اليوم أمام اللجنة، وفي ضوء التقييم من وزارة التربية والتعليم، سيكون هناك القرار المناسب.

وذكر أن مقترحاً كان قد تقدم به وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني في اجتماع الحكومة السابق، بشأن العودة للحياة المدرسية.