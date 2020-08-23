الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.
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