الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.