إسرائيل: المعارضة تبلور اقتراحاً يرمي لاستبدال نتنياهو دون حل (كنيست)





ويهدف الاقتراح لتنحية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ومنع إجراء جولة رابعة من الانتخابات العامة.



وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ، أنه توجد فرصة لتشكيل حكومة أخرى أثناء دورة (كنيست) الحالية، من خلال تقديم الاقتراح المسمى حجب الثقة البناء- الذي ينص على إمكانية تأليف المعارضة حكومة بديلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأفيد أنه اذا ما صوت 61 نائبا لصالح حجب الثقة البناء فسيتم استبدال رئيس الوزراء دون حل (كنيست)، وفي إطار الاقتراح يجب تسمية رئيس وزراء ورئيس وزراء بالتناوب.





رام الله - دنيا الوطندعت عضو (كنيست) في إسرائيل، تمار زاندبرغ من (ميرتس)، حزب (أزرق أبيض)، إلى دعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي ستقدمه المعارضة الى (كنيست) غداً الاثنين.