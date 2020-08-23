كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

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رام الله - دنيا الوطن

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو اليوم السبت، صور طرد زعيم حزب "جيل الحراك الجديد" في إقليم كردستان العراق، شاسوار عبد الواحد، أثناء تواجده بين المتظاهرين.



وظهر عبد الواحد، وهو رجل أعمال شاب يتزعم حزبا سياسيا معارضا في كردستان العراق ولديه أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي، بين مجموعة متظاهرين في إحدى أقضية محافظة السليمانية، لكنه وبمجرد وصوله تعرض للطرد وفق ( روسيا اليوم)



وتمكن عبد الواحد وعناصر حمايته الهرب من المتظاهرين بعد تزايد رمي عبوات المياه عليه