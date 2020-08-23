عربي

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت: إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ما لا يقل عن 1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 50812.

وتوفي بسبب المرض، خلال اليوم الماضي، 41 شخصاً، وشفي خلال الفترة المذكورة 841 مريضاً وفق ( رويترز)

ومنذ 2 آذار/ مارس، عندما تم تسجيل أول إصابة بمرض (كوفيد- 19)، توفي 858 شخصاً بسبب هذا المرض، وشفي منه 35040 مريضاً، وكانت نتائج اختبار 1686164 شخصاً بخصوص الإصابة بالمرض سلبية.

ووفاً لمعطيات الصحة المغربية، لا يزال المؤشر المتوسط للوفيات بسبب المرض، عند مستويات منخفضة نسبياً أقل من 2%.

في 6 آب/ أغسطس، مددت الحكومة المغربية حتى 10 أيلول/ سبتمبر، سريان حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها في 20 آذار/ مارس لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، ومددت أربع مرات.

واعتباراً من 27 تموز/ يوليو، قررت سلطات البلاد منع الدخول والخروج من ثماني مدن، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بـ (كوفيد- 19)، من بينها الدار البيضاء، ومراكش، ومكناس، وطنجة، وتطوان، وفاس.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

مصر: تراجع بإصابات فيروس (كورونا) دون 100 للمرة الأولى منذ أبريل

مصر: تراجع بإصابات فيروس (كورونا) دون 100 للمرة الأولى منذ أبريل

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

الجمعة المقبل.. الأردن يتجه لتنفيذ حظر شامل بالعاصمة بسبب تطورات (كورونا)

الجمعة المقبل.. الأردن يتجه لتنفيذ حظر شامل بالعاصمة بسبب تطورات (كورونا)

الصحة اللبنانية: إصابات (كورونا) تتجاوز 600 حالة لليوم الثالث على التوالي

الصحة اللبنانية: إصابات (كورونا) تتجاوز 600 حالة لليوم الثالث على التوالي

الصحة السورية: حالتا وفاة و70 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة السورية: حالتا وفاة و70 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: سنُعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت

الكويت: سنُعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية على مداخل الخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

كردستان العراق.. متظاهرون يقذفون زعيم حزب معارض بالعبوات المائية

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار