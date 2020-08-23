تعرف على عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب



وتوفي بسبب المرض، خلال اليوم الماضي، 41 شخصاً، وشفي خلال الفترة المذكورة 841 مريضاً وفق ( رويترز)



ومنذ 2 آذار/ مارس، عندما تم تسجيل أول إصابة بمرض (كوفيد- 19)، توفي 858 شخصاً بسبب هذا المرض، وشفي منه 35040 مريضاً، وكانت نتائج اختبار 1686164 شخصاً بخصوص الإصابة بالمرض سلبية.



ووفاً لمعطيات الصحة المغربية، لا يزال المؤشر المتوسط للوفيات بسبب المرض، عند مستويات منخفضة نسبياً أقل من 2%.



في 6 آب/ أغسطس، مددت الحكومة المغربية حتى 10 أيلول/ سبتمبر، سريان حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها في 20 آذار/ مارس لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، ومددت أربع مرات.



واعتباراً من 27 تموز/ يوليو، قررت سلطات البلاد منع الدخول والخروج من ثماني مدن، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بـ (كوفيد- 19)، من بينها الدار البيضاء، ومراكش، ومكناس، وطنجة، وتطوان، وفاس.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت: إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ما لا يقل عن 1565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 50812.