"الصحة العالمية" توجه نصائح جديدة للأطفال بشأن فيروس (كورونا)





وأضافتا أن هناك حاجة إلى بيانات أكثر لفهم أفضل لدور الأطفال والمراهقين في نقل الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكانت "الصحة العالمية" قد نصحت الناس لأول مرة في الخامس من حزيران/يونيو بوضع الكمامات في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من تفشي المرض، لكنها لم تصدر من قبل معلومات استرشادية بعينها تتعلق بالأطفال.



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية إن على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم (12 عاماً) فأكثر وضع الكمامات للإسهام في التصدي لوباء (كوفيد-19) بنفس الشروط التي تنطبق على البالغين، في حين ينبغي للأطفال ما بين سن السادسة و11 وضعها، حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.وقالت "الصحة العالمية" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وثيقة نشرت على موقع منظمة الصحة تحمل تاريخ 21 آب/أغسطس: إن الأطفال الذي تبلغ أعمارهم (12 عاماً) فأكثر يجب عليهم بالذات وضع الكمامات في الأماكن التي لا يكون فيها ممكنا ضمان الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمتر واحد، وعندما يكون هناك انتقال للعدوى واسع النطاق في المنطقة.وقالت المنظمتان: إن وضع الكمامات للأطفال ما بين السادسة و11 من عدمه يعتمد على عدة عوامل، من بينها شدة انتقال العدوى في المنطقة، وقدرة الطفل على استخدام الكمامة، وسهولة الحصول على الكمامات ووجود إشراف ملائم من الكبار.وأضافت المنظمتان أنه لا يجب على الأطفال الذين في عمر خمسة أعوام وما دون ذلك وضع كمامات الوجه على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة.وقالت المنظمتان إن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الأكبر سنا يلعبون دورا أكثر نشاطا في نقل فيروس (كورونا) المستجد مقارنة بمن يصغرونهم سنا.