وزير الصحة الفرنسي: فيروس (كورونا) ينتشر بين الأشخاص دون سن 40





ولكن الوزير الفرنسي، حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأوضح فيران في مقابلة مع صحيفة (جورنال دي ديمونش) نشرت يوم الأحد: "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفاً: أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.



وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران إن فيروس (كورونا) ينتشر بين الفرنسيين دون سن 40، بمعدل يتجاوز أربعة أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاماً.