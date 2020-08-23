الصين: 12 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الصين اليوم الأحد، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ويشير هذا الرقم إلى انخفاض نسبي من 22 إصابة الذي تم تسجيله في اليوم السابق، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للصحة.



وذكرت اللجنة في البيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 22 آب/أغسطس 84951 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.



رام الله - دنيا الوطن