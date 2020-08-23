المكسيك: وفيات فيروس (كورونا) تتجاوز 60 ألفاً





وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي، 60254 وفاة.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين، إلى 556216 إصابة.



وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.









رام الله - دنيا الوطنسجلت المكسيك في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 644 حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.