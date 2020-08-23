المكسيك: وفيات فيروس (كورونا) تتجاوز 60 ألفاً
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 644 حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 644 حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي، 60254 وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين، إلى 556216 إصابة.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين، إلى 556216 إصابة.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
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