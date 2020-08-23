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مصر: تراجع بإصابات فيروس (كورونا) دون 100 للمرة الأولى منذ إبريل

مصر: تراجع بإصابات فيروس (كورونا) دون 100 للمرة الأولى منذ إبريل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الأولى منذ شهر نيسان/إبريل الماضي، شهدت مصر تراجعاً بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، دون 100.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة فقط بالفيروس، بالإضافة إلى 12 وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وهذا الرقم يمثل تراجعاً دون 100 إصابة للمرة الأولى منذ العاشر من نيسان/إبريل، فيما قال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة".

وفرضت مصر في منتصف آذار/مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، فيما رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر حزيران/يونيو.

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