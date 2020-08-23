البيت الأبيض: مؤتمر صحفي يعقده ترامب اليوم بشأن اختراق علاجي لفيروس (كورونا)





يشار إلى أن روسيا أعلنت قبل أسبوعين أنها تمكنت من إيجاد أول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا).





وأودى الفيروس بحياة نحو 800 ألف شخص في العالم، وأصاب نحو 23 مليوناً آخرين.

رام الله - دنيا الوطنأفاد البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد مؤتمرًا صحفياً اليوم، بشأن اختراق علاجي لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: أن المؤتمر سيكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن، وفق ما نقلت قناة (العربية).