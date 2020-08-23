إسرائيل: مسؤول بـ (ليكود) يلمح للموافقة على إبداء مرونة حيال الميزانية وأنظمة الحكومة





ومن جهته أشار مصدر في (أزرق أبيض)، إلى أنهم لم يتلقوا أي اقتراح للتسوية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت مصادر في (ليكود) قد اتهمت وزير العدل من (أزرق أبيض)، آفي نيسانكورين، بـ "جر الدولة إلى انتخابات"، مشيرة الى أن نيسانكورن عقد صفقة سرية مع المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قام الأخير بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضده.





وأضافت المصادر بأنه قام بخرق الاتفاق الائتلافي من خلال رفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة لا سيما في وزارة العدل.



رام الله - دنيا الوطنعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين (ليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، ترجح جهات في الحزبين أنه ستجرى مفاوضات مساء اليوم الأحد، في مسعى لمنع حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات العامة.وقال مسؤول في (ليكود) لمراسلة القناة 11) المتلفزة: "إن الحزب وافق على إبداء المرونة حيال مسألة الميزانية والتوصل إلى حل وسط فيما يخص أنظمة الحكومة، غير أن (أزرق أبيض)، لم يرد بعد على هذا الموقف المستجد.