شاهد: استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو بمناطق متفرقة من إسرائيل





وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو من منصبه، فيما تواجدت قوات شرطية كبيرة في المنطقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما انطلقت مسيرة من (جسر الأوتار) عند مشارف القدس، صوب المسكن الرسمي للانضمام الى المتظاهرين هناك، وقد أعلنت الشرطة أن هذه المسيرة غير قانونية.



وفي مدينة قيساريا قرب منزل نتنياهو الخاص، تظاهر المئات منددين بسياسته، في المقابل جرت عدة تظاهرات على الخلفية ذاتها في مفترقات مختلفة من إسرائيل.



هذا ونظمت في الآونة الأخيرة عدة مظاهرات مشابهة للمطالبة باستقالة نتنياهو، وقبل يومين، قامت الشرطة بفض مظاهرة في شارع بلفور بالقدس بالقوة، وشارك في المقابل متظاهرون من أنصار نتنياهو.





واستخدمت الشرطة عدة وسائل لتفريق المظاهرات، واعتقلت أربعة من معارضي رئيس الوزراء، وذلك بعد خرقهم الأمر الذي يمنع إحداث ضجيج بعد الساعة 21:30.















رام الله - دنيا الوطنتظاهر مساء السبت، نحو 1500 شخص، قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس.