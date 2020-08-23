محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمدينة





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، أن أن جميعهم من المخالطين، ما يرفع إصابات يوم السبت إلى 11 إصابة.



كما أعلن المحافظ تعافي 16 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 244 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة.