شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة الاثنين.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

أجواء شديدة الحرارة الاثنين.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 31-19 31-19 بيت لحم 30-19 31-19 31-19
رام الله والبيرة 29-18 30-18 30-18 طولكرم 32-22 33-22 33-22
نابلس 31-20 32-20 32-20 قلقيلية 32-22 33-22 33-22
جنين 33-22 34-22 34-22 سلفيت 30-19 31-19 31-19
طوباس 34-22 35-22 35-22 روابي 31-20 33-20 33-20
الخليل 29-18 30-18 30-18 غزه 31-23 32-23 32-23
أريحا 40-26 41-26 41-26 خانيونس 31-23 32-23 32-23
الأغوار الشمالية 38-24 39-24 39-24 رفح 32-22 33-22 33-22

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