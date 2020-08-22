حزب الله اللبناني يُسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار

قالت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم السبت، وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرايلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية، داخل الأراضي اللبنانية، ولا توجد خشية من تسرب للمعلومات.



من جهته، أفاد موقع (يسرائيل هيوم)، أن (حزب الله) اللبناني، أعلن، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار، قرب قرية عيتا الشعب اللبنانية، والسيطرة عليها.



بدوره، قالت العلاقات الاعلامية في حزب الله، في بيان: "إن المقاومة الإسلامية أسقطت عصر اليوم السبت، طائرة إسرائيلية مسيرة، اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وقد باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الوطنية اللبنانية.



رام الله - دنيا الوطن