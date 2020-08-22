الجمعة المقبل.. الأردن يتجه لتنفيذ حظر شامل بالعاصمة بسبب تطورات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

يتجه الأردن، نحو تطبيق حظر شامل في كافة أنحاء العاصمة، يوم الجمعة المقبل، وذلك بسب الزيادة في أعداد الإصابات بوباء (كوفيد- 19) في عمّان ومحافظات أخرى.



وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن النية تتجه لتنفيذ الحظر الشامل يوم 28 آب/ أغسطس الجاري في كل من العاصمة، ومحافظة الزرقاء، والمحافظات التي تسجل إصابات بشكل مقلق ومتسارع بالوباء، مؤكداً أنه لن يتم الانتقال إلى المستوى "متوسط الخطورة" في هذه الفترة، وإنما سيتم فرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق، التي تسجل إصابات أكبر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وقال العضايلة في إيجاز صحفي اليوم: "فيما يتعلق بلواء الرمثا "ستتم العودة لساعات الحظر المعمول بها في باقي المحافظات وفك عزل اللواء اعتباراً من يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس الجاري، وذلك في حال استمرت الحالة الوبائية بنفس وتيرة الاستقرار الحالي في اللواء".



كما أشار العضايلة إلى أنه "اعتباراً من يوم الثلاثاء، سيتم تمديد ساعات حظر التجول في جميع محافظات المملكة؛ لتكون على النحو التالي: يبدأ الحظر الساعة العاشرة مساء للمنشآت، والساعة الحادية عشرة للمواطنين، وحتى الساعة السادسة صباحاً".



وقال العضايلة: "وفي ظل تسجيل عدد من الإصابات بـ (كورونا) بين مصلِّين في كنيسة في منطقة الأشرفية، فإنه سيتم اعتباراً من يوم غد تعليق قداس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، كإجراء احترازي لحماية المصلين، كما تم الإيعاز للحكام الإداريين في باقي المحافظات؛ لتشديد التدابير الاحترازية من تعقيم، وارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد في جميع كنائس المملكة".



وتابع الوزير: "في ظل التوجه لعدم فرض حظر شامل على مستوى المملكة، نظراً لانعكاساته السلبية اجتماعياً واقتصادياً، وتحسّن قدرتنا على التكيف مع الوباء".



وأكد العضايلة، أن "مصفوفة فتح القطاعات والتعامل مع جائحة (كورونا) التي وضعت على مستوى وطني في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تتطلب العودة إلى مرحلة أكثر خطورة، في ظل ما سجل من إصابات متراكمة على مدار الأسبوع، يتم تحديثها على مستوى المحافظة والألوية والمدن"، مشيراً إلى أنه "لن يتم الانتقال إلى المستوى "متوسط الخطورة" في هذه الفترة، وإنما سيتم فرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق الساخنة فقط".



من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل (44) حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ اليوم منها (29) حالة محليّة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1576 حالة منذ تفشي الوباء.