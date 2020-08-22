الصحة اللبنانية: إصابات (كورونا) تتجاوز 600 حالة لليوم الثالث على التوالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12191، في حين سجلت خمس وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 121 وفاة.



وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض (كوفيد- 19) ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.



ونقلت (رويترز) عن مسعفين قولهم: إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، حيث تجاوزت الإصابات الـ 600 لليوم الثالث على التوالي.