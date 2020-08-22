الصحة السورية: حالتا وفاة و70 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد الوفيات بـ (كورونا) إلى 85 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة، اليوم السبت، إضافة إلى 70 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة: "إن عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 2143 إصابة، كما تماثلت 15 حالة للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 490 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحسب توزع الإصابات الذي أعلنته الوزارة، فإن معظم الإصابات ما زالت تتركز في دمشق التي تم تسجيل 20 إصابة فيها اليوم، بينما تم تسجيل 15 إصابة في اللاذقية، و14 في حلب و6 إصابات في كل من حمص، وحماة، ودرعا، و3 إصابات في طرطوس، أما حالتا الوفاة، فتم تسجيلهما بكل من: حلب ودمشق.



كما تم تسجيل أعلى حالات الشفاء في دمشق، بواقع 9 حالات شفاء فيها من أصل الحالات الـ 15 المعلن عنها.



يذكر، أن البلاد سجلت بالأمس 65 إصابة، وهو ما شكل انخفاضا ملموساً عن اليوم الذي سبقه، والذي تم تسجيل 81 إصابة فيه.