هل من جديد حول معبر (كرم أبو سالم) والسولار المخصص لمحطة التوليد بغزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري في موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه وفقاً لمصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أكدوا أنه لم يطرأ أي جديد على إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري)، مؤكدين أنه سيبقى مغلقاً، غداً الأحد.



وقال بوخبوط نقلاً عن المصادر: "لن يتم نقل لا سولار لمحطة توليد الكهرباء، ولا أي نوع وقود آخر"، مشيراً إلى أن عدد ساعات وصل الكهرباء في غزة، انخفضت من ثماني ساعات إلى أربع ساعات يومياً.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تشدد الحصار على قطاع غزة، أهما إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) بشكل كامل، وإغلاق بحر القطاع أمام الصيادين، التوقف عن إدخال السولار المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.