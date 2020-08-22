شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي، ارتقاء ثلاثة شهداء، أحدهم إثر تنفيذ عملية طعن بطولية في القدس المحتلة، وآخر دهساً بسيارة أحد المستوطنين، والثالث خلال مواجهات برام الله، كما اندلعت مواجهات عدة في الضفة والقدس، ضمن 43 نقطة مواجهة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية.

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل ومسافر يطا جنوب الخليل، ونعلين في رام الله، وكفرقدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وحارس في سلفيت، وشوفة وحاجز جبارة في طولكرم، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الإصابات بالاختناق، وذلك ضمن 9 نقاط مواجهة.

ويوم الخميس، تم إحصاء 7 نقاط مواجهة، حيث اندلعت مواجهات في دير أبو مشعل ودير نظام في رام الله، ومستوطنة (كريات أربع) في الخليل، وتقوع في بيت لحم، وبلدة شوفة وحاجز جبارة في طولكرم، وأصيب خلال المواجهات في دير أبو مشعل مستوطنة إسرائيلية بعد رشقها بالحجارة.

وأحصي يوم الأربعاء 10 نقاط مواجهة، وشهد ارتقاء الشهيد محمد ضامر حريز (16 عاماً، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في دير أبو مشعل برام الله، فيما أصيب شابان آخران ضمن ذات المواجهات، التي شهدت إطلاق زجاجات حارقة، وأكواع متفجرة على مستوطنة (بسجوت)، واندلعت مواجهات أخرى في بلدة ترمسعيا في رام الله.

وشهدت بلدة عزون بقلقيلية وبلدة مادما في نابلس مواجهات، ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة، واندلعت مواجهات في بلدة حزما في ضواحي القدس وقرية شوفة وحاجز جبارة في طولكرم.

وشهد منتصف الأسبوع 4 نقاط مواجهة، أطلق خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في العيسوية، واندلعت مواجهات في جبل المكبر بمدينة القدس، وبلدة المغير في رام الله، وبلدة فقوعة في جنين.

وأحصي يوم الاثنين 7 نقاط مواجهة، وشهد باب حطة في البلدة القديمة لمدينة القدس، عملية طعن، نفذها الشاب أشرف حسن هلسة من بلدة السواحرة الشرقية، أصيب إثرها وترك ينزف حتى ارتقى شهيداً، فيما أصيب جندي إسرائيلي في العملية.

وشهدت ضواحي القدس اندلاع مواجهات على حاجزي مخيم شعفاط ومخيم قلنديا، أطلق خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلعت مواجهات في بلدة تقوع ومخيم العزة، وبلدة شوفة في طولكرم، وشارع حبلة في قلقيلية.

ويوم الأحد، أطلق شبان زجاجات حارقة على أبراج الاحتلال العسكرية في معسكر قبة (راحيل) مسجد بلال، في بيت لحم، واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية، وشارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة، وتم إحصاء 3 نقاط مواجهة في الضفة والقدس.

أما يوم السبت، فقد أحصي 3 نقاط مواجهة، وارتقى الشاب عقاب دراوشة (21 عاماً)، من قرية طلوزة شمال نابلس، إثر دهسه من سيارة مستوطن قرب حاجز جبارة طولكرم، واندلعت مواجهات في بلدة الرام بضواحي القدس المحتلة، وعصيرة الشمالية في نابلس.

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