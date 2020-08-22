الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر بمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء لليوم الثاني عشر على التوالي.



واعتبر الخضري في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا المنع يمس الحالة الإنسانية لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة، ويُعقد حصولهم على المستلزمات الأساسية من الكهرباء ( بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل نتيجة منع دخول الوقود) حيث تصل مدة الوصل ثلاث ساعات يومياً فقط.



وأشار الخضري إلى صعوبة الحصول على المياه، إضافة للآثار الخطيرة للتلوث البيئي، والأزمات المتعددة في القطاع الصحي.



وأوضح أن الأضرار تصيب القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، نتيجة لهذه الإجراءات التي سبقها منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، مما قلص القدرة الإنتاجية للمصانع.



وأكد الخضري أن الأوضاع الإنسانية في غزة غاية في الصعوبة، والاحتلال يمارس خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية بفرضه الحصار، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ 14 عاماً تخللها ثلاثة حروب مُدمرة، شنها ضد غزة ما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم، حيث 20% من المنازل التي دمرها عدوان 2014 ما زالت بدون إعمار وسكانها في عداد المشردين.



واستعرض الخضري مظاهر تدهور الحالة الإنسانية، حيث ارتفاعت معدلات البطالة؛ لتصل إلى نحو 60%، فيما يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر.



وأشار إلى أن استمرار الحصار ما بين التشديد والتخفيف هو حصار وعدوان ومعاناة وانعكاسات خطيرة على مجمل حياة الناس، والقطاعات المختلفة.



وقال: "نحن في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ندعو الكل الفلسطيني للوحدة الوطنية، وحمل هم الكل الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة في القدس باستمرار التهويد واقتحامات المسجد الأقصى وعمليات هدم المنازل اليومية، وفي الضفة الغربية بالتهديد بالضم والسيطرة على مزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات وزيادة المعاناة من خلال الحواجز وجدار الفصل العنصري، وفي غزة باستمرار الحصار والعدوان".