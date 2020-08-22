شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة (مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى)، أن إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، لفك إضرابه عن الطعام والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (27) على التوالي، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، تحويله للاعتقال الإداري، بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير الأخرس، في رسالة وصلت (مهجة القدس) نسخةً عنها، أن إدارة سجن (عوفر) مازالت تحتجزه في قسم العزل بظروف قاسية، حيث يقبع في زنزانة انفرادية منذ 22 يوماً، تفتقر لأبسط الأمور الحياتية، وهي مراقبة على مدار 24 ساعة بكاميرتين داخلها، إحداها موجهة مكان الاستحمام، وتنتهك خصوصيته، والبطانية متسخة ورائحتها كريهة، وكل يوم يطلب من الإدارة استبدالها أو غسلها ولا تستجيب.

وأضاف الأخرس في رسالته، إن الممرضين التابعين لعيادة السجن، يحضرون كل يوم ويحاولون إقناعه بأخذ المدعمات، ومنها الحليب والعصائر، لكنه يرفض ذلك، ومازال ممتنعاً أيضاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط.

وبخصوص وضعه الصحي، قال: إنه يعاني من صداع في الرأس ودوخة مستمرة، أصبحت ملازمة له كل الوقت، وأوجاع في المعدة، وكل أنحاء جسده، ووزنه قد انخفض بشكل حاد، وبالرغم من ذلك، فإنه مازال مصراً على إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأشارت مهجة القـدس، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت المجاهد الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وعقدت ما تسمى محكمة (عوفر) العسكرية، جلسة له بتاريخ 12/08/2020م وثبتت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً بوجود ملف سري له بقيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.

أخبار ذات صلة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

أوقاف غزة: لاحظنا ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في القدس

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في القدس

مشعل: يجب تقديم نماذج ناجحة في كل معاركنا المختلفة

مشعل: يجب تقديم نماذج ناجحة في كل معاركنا المختلفة

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

الخارجية الفلسطينية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة بـ (كورونا) بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة بـ (كورونا) بين جالياتنا

النيابة بغزة تفتح تحقيقاً بأغنية &#34;يا بنت يللي أمك مزة&#34;

النيابة بغزة تفتح تحقيقاً بأغنية "يا بنت يللي أمك مزة"

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

الكويت: سنُعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت

الكويت: سنُعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد