إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مؤسسة (مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى)، أن إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، لفك إضرابه عن الطعام والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (27) على التوالي، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، تحويله للاعتقال الإداري، بدون أن يوجه له أي اتهام.



وأفاد الأسير الأخرس، في رسالة وصلت (مهجة القدس) نسخةً عنها، أن إدارة سجن (عوفر) مازالت تحتجزه في قسم العزل بظروف قاسية، حيث يقبع في زنزانة انفرادية منذ 22 يوماً، تفتقر لأبسط الأمور الحياتية، وهي مراقبة على مدار 24 ساعة بكاميرتين داخلها، إحداها موجهة مكان الاستحمام، وتنتهك خصوصيته، والبطانية متسخة ورائحتها كريهة، وكل يوم يطلب من الإدارة استبدالها أو غسلها ولا تستجيب.



وأضاف الأخرس في رسالته، إن الممرضين التابعين لعيادة السجن، يحضرون كل يوم ويحاولون إقناعه بأخذ المدعمات، ومنها الحليب والعصائر، لكنه يرفض ذلك، ومازال ممتنعاً أيضاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط.



وبخصوص وضعه الصحي، قال: إنه يعاني من صداع في الرأس ودوخة مستمرة، أصبحت ملازمة له كل الوقت، وأوجاع في المعدة، وكل أنحاء جسده، ووزنه قد انخفض بشكل حاد، وبالرغم من ذلك، فإنه مازال مصراً على إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.



وأشارت مهجة القـدس، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت المجاهد الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وعقدت ما تسمى محكمة (عوفر) العسكرية، جلسة له بتاريخ 12/08/2020م وثبتت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً بوجود ملف سري له بقيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.