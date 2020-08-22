الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في وادي الحمص

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم بنايتين سكنيتين، في منطقة وادي الحمص جنوب القدس المحتلة.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن كل بناية تتكون من تسوية، وطابق تقدر مساحته بـ 200 متر مربع، تعود ملكية إحداهما للمواطن أيمن ربايعة، وتقع بالقرب من قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، والأخرى للمواطن محمد عميرة، وتقع بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أقدمت قبل عام على هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.



ويعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل، الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.



ويقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية، بسبب الأسعار الخيالية للأراضي، وصعوبة استصدار تراخيص البناء، وقد حصلوا جميعهم على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.



وعندما وضعت سلطات الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل خارجه، فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخل الجدار؛ لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.