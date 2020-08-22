شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في القدس

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في القدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة، كما اقتحمت حفل زفاف في البلدة القديمة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المقدسي إيهاب نجيب، وابنه توفيق من البلدة القديمة، بعد الاعتداء عليه من قبل عشرات الجنود، واقتياده إلى أحد مراكز التحقيق.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، حفل زفاف في منطقة سوق القطانين، ولاحقت المشاركين، واعتدت عليهم.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب هشام البشيتي، أحد المشاركين في الحفل قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

وشهدت عملية الاقتحام، مشادات بين جنود الاحتلال والمواطنين، الذين أطلقوا التكبيرات والهتافات.

وتتخذ قوات الاحتلال من حالة الطوارئ والإجراءات المرافقة لمكافحة فيروس (كورونا)، ذريعة للتضييق على المقدسيين وملاحقتهم.

وتمارس قوات الاحتلال، أشكالاً عديدة للتضييق على المواطنين المقدسيين، بسياسات الإبعاد والغرامات والضرائب الباهظة التي تستهدف ترحيل السكان، ونشر اليأس بينهم.

وصعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من انتهاج سياسة الإبعاد بحق المقدسيين، ولا سيما للشخصيات المؤثرة والمرابطين والمرابطات، وحراس المسجد الأقصى.

وتوازياً مع تلك العقوبات والإجراءات، تسمح قوات الاحتلال للمجموعات الاستيطانية، بتنفيذ جولات في باحات المسجد الأقصى، وبحماية منها، حيث يتعمد هؤلاء المستوطنون تنفيذ طقوس تلمودية استفزازية لمشاعر المسلمين.

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