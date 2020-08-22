الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، مساء اليوم السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.



وقال جابر: "إن الإصابات توزّعت كالتي: اصابتين في معبر العمري، و13 من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر، 2 عمان، 1 السعودية، 2 من تركيا، 7 من الولايات المتحدة)، و28 محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وإصابة في المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى تسجيل ست حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.