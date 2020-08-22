مباشر | لقاء مع الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عربي

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، مساء اليوم السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.

وقال جابر: "إن الإصابات توزّعت كالتي: اصابتين في معبر العمري، و13 من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر، 2 عمان، 1 السعودية، 2 من تركيا، 7 من الولايات المتحدة)، و28 محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وإصابة في المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى تسجيل ست حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

دورة عادية لجامعة الدول العربية رغم طلب الفلسطينيين بعقدها بشكل طارئ

دورة عادية لجامعة الدول العربية رغم طلب الفلسطينيين بعقدها بشكل طارئ

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع

المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع

السعودية: عودة جميع الموظفين لأعمالهم بنهاية أغسطس

السعودية: عودة جميع الموظفين لأعمالهم بنهاية أغسطس

الخارجية الإسرائيلية: لدينا سفارة إفتراضية في العراق

الخارجية الإسرائيلية: لدينا سفارة إفتراضية في العراق

تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان

تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء و43 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

الخضري: الاحتلال يمنع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء منذ 12 يومًا

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

إدارة سجن (عوفر) تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

 مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

النيابة بغزة تفتح تحقيقاً بأغنية &#34;يا بنت يللي أمك مزة&#34;

النيابة بغزة تفتح تحقيقاً بأغنية "يا بنت يللي أمك مزة"

الصحة: وفاة ثلاثة مواطنين برام الله والخليل بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة ثلاثة مواطنين برام الله والخليل بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

الصحة الأردنية: 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 29 محلية

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف