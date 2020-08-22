الأزبط: معادلة القصف بالقصف يجب أن تكون بصواريخ دقيقة ومضبوطة الاتجاه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن معادلة القصف بالقصف، يجب أن تكون ذات صواريخ دقيقة وفاعلة ومضبوطة الاتجاه.



وأشار الأزبط في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فسبوك)، مساء اليوم السبت، إلى أن الهدف ليس فقط في مناطق مفتوحة بمستوطنات غلاف غزة، أو على السياج.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ردا على اطلاق القذائف الصاروخية، والبالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.



وأطلقت قيادات في اعلى المستويات السياسية الاسرائيلية، تهديدات بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، قد تتخللها العودة الى سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية.



أما الفصائل الفلسطينية، فقد أكدت أن أي عملية اغتيال لأي من قيادات المقاومة، سيكون بمثابة اعلان حرب.