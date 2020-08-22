دولي

"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما

"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمتا الصحة العالمية و(يونيسيف) في وثيقة توجيهية لصناع القرار، ضرورة ارتداء الأطفال من هم فوق 12 عاما، الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداءها للوقاية من (كورونا).

ولم تنصح المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة بشكل عام أن يرتدي الأطفال بين السادسة والـ11 عاما من العمر كمامات، ولكن يجب التفكير فيها في الأماكن ذات معدلات العدوى الكثيفة أو في تجمعات بعينها مثل المدارس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولكن الخبراء الدوليين الذين وضعوا مسودة التوجيهات، قالوا إن هناك مواقف سوف "تتعارض فيها الكمامات مع عملية التعلم وسوف يكون لها أثر سلبي على الأنشطة المدرسية المهمة".

وجاء في الوثيقة التي نشرت مساء الجمعة أنه يجب عدم إجبار الأطفال الأصغر سنا ارتداء الكمامات، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنه لا يمكنهم وضعها وإزالتها بشكل صحيح بأنفسهم.

وقالت مجموعة الخبراء إن الأطفال حتى سن الخمس سنوات يجب أن يكونوا تحت إشراف مستمر إذا ما ارتدوا الكمامات.

وأضاف الخبراء: "يجب الاستماع للأطفال فيما يتعلق بتصوراتهم وأي مخاوف لديهم بشأن ارتداء كمامة".

وجاء أيضا في الوثيقة الإرشادية أن الأقنعة الشفافة توفر حماية أقل من كمامات من القماش المنسوج التي تغطي الفم والأنف.

وبحسب البيانات العالمية، فإن ما بين 1 إلى 7 بالمئة تقريبا من كل مصابي (كورونا) هم أطفال وشباب دون الثامنة عشر عاما.

وهناك دراسات متضاربة بشأن ما إذا كان الأطفال المصابون يحملون فيروس (كورونا) بنسبة أقل أو أكثر أو متساوية مقارنة بالبالغين.

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