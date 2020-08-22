الصحة البريطانية تسجل ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) على أساس يومي، حيث تم تسجيل 1288مصابا و18 متوفيا في إحصائية اليوم السبت.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1288 حالة لتصل إلى 324601، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 آب/ أغسطس 1182 حالة، وفي 21 آب/ أغسطس 1033.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 18 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس (كورونا) المستجد، مقابل 6 حالات يوم 20 أغسطس، و2 في 21 آب/ أغسطس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41423.



وتأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي تكثف بريطانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.