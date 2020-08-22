التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي العاصمة بغداد.



وقال في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة مسلحة في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد وتم قتل جميع المسلحين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).