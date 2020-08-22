شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم بفيروس (كورونا) إلى 229 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية، دون تسجيل إصابات جديدة لتبقى 5002 وحالات التعافي 1851.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة اليوم بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن عبد الكريم سليم سعيد البرقوني (77 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى  70 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

بدوره، أشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم ليستقر العدد عند  72 حالة، إضافة إلى عدم تسجيل اية إصابة ليبقى عدد الاصابات 2797

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