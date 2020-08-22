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الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل 3965 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من مئتي الف في ظل تدهور المنظومة الصحية للبلاد.

وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة بأنه تم تسجيل 201,050 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في عموم العراق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار البيان إلى شفاء 143,393 من المصابين فيما توفي 6353 شخصا منهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغ عدد الإصابات اليومية نحو 4000 على مدى أكثر من أسبوع، لكن السلطات تجنّبت إعادة فرض تدابير الإغلاق التي تم رفعها مطلع الصيف.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت مدينة كربلاء (جنوب بغداد) الجمعة إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، ما يثير المخاوف من تفشي الوباء ويشكل عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية في العراق الذي يعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات.

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