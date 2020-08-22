دولي

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن أول زيارة إلى طهران

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن أول زيارة إلى طهران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، أن مديرها العام، ماريانو غروسي، سيزور طهران، الاثنين، لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع السلطات الإيرانية.

وستكون هذه الزيارة الأولى لغروسي إلى إيران منذ تسلّمه مهامه، في ديسمبر الماضي، وقبل اجتماع تعقده اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأول من أيلول/ سبتمبر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وخلال المناقشات التي سيجريها في طهران، سيتناول غروسي "إمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع يرغبون في زيارتها"، وفق الوكالة.

وقال غروسي "قررت القدوم شخصيا إلى طهران للتشديد على أهمية التعاون والتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات في ما يخص الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشكك الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في يونيو الماضي، في استقلالية الوكالة بعد تبني هذه الهيئة الأممية قرارا يلوم إيران على رفضها السماح بتفتيش موقعين مشبوهين، في سابقة منذ 2012.

ودعا القرار الذي قدمته باريس ولندن وبرلين، إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى الموقعين، للتأكد من عدم القيام بأنشطة نووية غير معلنة في بداية الألفية.

وتجتمع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي، مطلع سبتمبر بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

وأعلن عن الاجتماع، يوم الجمعة، عقب رفض بقية أطراف الاتفاق النووي اقتراحا قدمته الولايات المتحدة الخميس في الأمم المتحدة لتفعيل آلية مثيرة للجدل للمطالبة بفرض عقوبات دولية على إيران في غضون شهر. .

وتصاعدت النبرة في الأمم المتحدة الخميس، لتصل إلى درجة توجيه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتهاما لفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بأنها "اختارت الاصطفاف وراء آيات الله" الحاكمين في إيران.

أخبار ذات صلة

لافروف: أمريكا تفعل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية

لافروف: أمريكا تفعل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية

مقتل أربعة عسكريين في انفجار بمالي

مقتل أربعة عسكريين في انفجار بمالي

&#34;الصحة العالمية&#34; تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما

"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما

الصحة البريطانية تسجل ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة البريطانية تسجل ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

بلدية بكين: العاصمة الصينية خالية من إصابات (كورونا)

بلدية بكين: العاصمة الصينية خالية من إصابات (كورونا)

إعلام الاحتلال: كوشنر وبومبيو يزوان إسرائيل وبعض الدول الخليجية خلال أيام

إعلام الاحتلال: كوشنر وبومبيو يزوان إسرائيل وبعض الدول الخليجية خلال أيام

ترامب للديمقراطيين: أنا أو الفوضى وإذا رحلت فلن ينعم أحد بالأمان

ترامب للديمقراطيين: أنا أو الفوضى وإذا رحلت فلن ينعم أحد بالأمان

اقتراح إسرائيلي باستبدال رئيس الحكومة دون حل (كنيست)

اقتراح إسرائيلي باستبدال رئيس الحكومة دون حل (كنيست)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطنيْن برام الله بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن برام الله بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)

بدران: حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة (صفقة القرن)

بدران: حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة (صفقة القرن)

(واللا): الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود لقطاع غزة

(واللا): الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود لقطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: على الطلبة الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها ضرورة إرسال بياناتهم

سفارة فلسطين بالقاهرة: على الطلبة الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها ضرورة إرسال بياناتهم

محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بـ(كورونا) من المخالطين

محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بـ(كورونا) من المخالطين

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص شمال شرق بيت لحم

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

هذه تفاصيل اتصال الرئيس عباس مع أبو الغيط

هذه تفاصيل اتصال الرئيس عباس مع أبو الغيط

منوعات

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

صورة: لن تصدقوا كيف كان شكل بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

دومينيك حوراني تظهر &#34;شبه عاريه&#34; وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

دومينيك حوراني تظهر "شبه عاريه" وتُعلق: بعدني تحت تأثير الصدمة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة

شاهد: مُغني مهرجان &#34;يلي أمك مزة&#34; يعتذر للجمهور: &#34;تفاهة وقعت ضحيتها&#34;

شاهد: مُغني مهرجان "يلي أمك مزة" يعتذر للجمهور: "تفاهة وقعت ضحيتها"

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

عربي

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

وزيرة الصحة المصرية: استخدام (البلازما) في علاج فيروس (كورونا) فعال جدا

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد تنظيم الدولة شمالي بغداد

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

الصحة العراقية: حالات الإصابة بـ(كورونا) تصل إلى 200 ألف

المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع

المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع