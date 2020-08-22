إعلام الاحتلال: كوشنر وبومبيو يزوان إسرائيل وبعض الدول الخليجية خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يزور كلا من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش، مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام، ومسؤولين أخرين، إسرائيل والعديد من دول الخليج، وذلك في الاسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.
وأشار رافيد، إلى أن الزيارة، تهدف لتشجيع المزيد من الدول العربية على السير على خطى الإمارات، وتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، خاصة السعودية والبحرين وسلطنة عمان.
يشار إلى أنه تم في الايام الماضية، توقيع اتفاق سلام بين دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد لاقت هذه الخطوة الاماراتية استنكاراً من القيادة الفلسطينية والفصائل، واعتبروها بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والفلسطينيين.
أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يزور كلا من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش، مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام، ومسؤولين أخرين، إسرائيل والعديد من دول الخليج، وذلك في الاسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.
وأشار رافيد، إلى أن الزيارة، تهدف لتشجيع المزيد من الدول العربية على السير على خطى الإمارات، وتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، خاصة السعودية والبحرين وسلطنة عمان.
من جانبها، نقلت قناة (كان) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل يوم الاثنين، وسيطير من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة".
يشار إلى أنه تم في الايام الماضية، توقيع اتفاق سلام بين دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد لاقت هذه الخطوة الاماراتية استنكاراً من القيادة الفلسطينية والفصائل، واعتبروها بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والفلسطينيين.
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