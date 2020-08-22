إعلام الاحتلال: كوشنر وبومبيو يزوان إسرائيل وبعض الدول الخليجية خلال أيام

من جانبها، نقلت قناة (كان) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: " وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل يوم الاثنين، وسيطير من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة".

يشار إلى أنه تم في الايام الماضية، توقيع اتفاق سلام بين دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.وقد لاقت هذه الخطوة الاماراتية استنكاراً من القيادة الفلسطينية والفصائل، واعتبروها بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والفلسطينيين.